GP de l’Escaut : une course taillée pour les sprinters, qui seront présents en masse

Le coureur de la formation Uno-X s’élancera avec le dossard N.1 avec l’ambition d’enlever une 3e fois cet officieux championnat du monde des sprinters qu’il avait remporté une première fois en 2015. Avec trois bouquets, le Norvégien rejoindrait le Britannique Mark Cavendish (Astana), vainqueur en 2007, 2008 et 2011, à deux longueurs du record de cinq victoires de l’Allemand Marcel Kittel.

Cavendish sera également au départ en Zélande, tout comme Japser Philipsen (Alpecin-Deceuninck), vainqueur de l’édition 2021. Le Campinois aura un renfort de choix puisque le Néerlandais Mathieu van der Poel, 2e du Tour des Flandres dimanche, a ajouté le GP de l’Escaut à son programme en vue de Paris-Roubaix dimanche.

Deux autres anciens vainqueurs, le Néerlandais Fabio Jakobsen (Jayco Alula), lauréat en 2018 et 2109, et l’Australien Caleb Ewan (Lotto Dstny), vainqueur en 2020, nourriront aussi des ambitions dans la plus ancienne des classiques flamandes du printemps.