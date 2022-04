GP de l’Escaut – Lorena Wiebes s’impose une nouvelle fois chez les dames

Lorena Wiebes (Team DSM) a remporté la 2e édition féminine du Grand Prix de l’Escaut (1.1), mercredi à Schoten. La Néerlandaise s’est imposée après 138,1 kilomètres de course devant les Italiennes, Chiara Consonni (Valcar – Travel & Service), qui a remporté À travers la Flandre la semaine dernière, et Rachele Barbieri (Liv Racing Xstra).

Julie De Wilde (Plantur-Pura) a terminé 7e et première Belge.

Lorena Wiebes, 23 ans, est la seule à avoir inscrit son nom au palmarès de la course dames du GP de l’Escaut. L’an dernier, elle s’était adjugé la 1e édition devant la Danoise Emma Norsgaard et l’Italienne Elisa Balsamo.

"Je signe un deux sur deux au GP de l’Escaut, c’est beau", a déclaré Lorena Wiebes à l’arrivée. "Cette course me convient. C’est une course au parcours plat, avec un petit secteur pavé dans la finale. En tant qu’équipe, c’est facile de contrôler une course comme ça et c’est ce que nous avons fait. C’est déjà ma 4e victoire de la saison et j’ai remporté les deux éditions du GP de l’Escaut. Bien sûr que je reviendrai l’année prochaine, pour faire un trois sur trois", conclut-elle en riant.