GP de l'Escaut : Alexander Kristoff s'impose en solitaire et en costaud

Alexander Kristoff a remporté la 101e édition du Grand Prix de l'Escaut cycliste (1.Pro), mercredi entre Terneuzen, aux Pays-Bas, et Schoten, en province d'Anvers, sur la distance de 198,7 km. Le Norvégien de l'équipe Intermarché-Wanty Gobert a faussé compagnie à ses douze compagnons d'échappée à 7,5 km de l'arrivée pour s'imposer en solitaire.

Le Néerlandais Danny Van Poppel (BORA-hansgrohe) a pris la 2e place à 24 secondes et l'Australien Sam Welsford (Team DSM) la troisième. Edward Theuns (Trek-Segafredo) a est le premier Belge à l'arrivée avec une 5e place à 26 secondes derrière le Néerlandais Casper Van uden (Team DSM).

Kristoff, 34 ans, succède à Jasper Philipsen au palmarès de l'épreuve, considérée comme l'officieux championnat du monde des sprinters. Il s'y était déjà imposé en 2015. Il décroche son 2e succès de l'année après la Classica de Almeira le 13 février. Il offre à sa nouvelle équipe Intermarché-Wanty Gobert une deuxième grande victoire dix jours après celle de l'Erythréen Biniam Germay dans Gand-Wevelgem.

Historiquement remporté par ces sprinters, cette plus ancienne classique cycliste flandrienne s'est jouée après une trentaine de kilomètres. Avec la présence du vent, des bordures s'opérèrent dans le peloton.

Un groupe de treize coureurs s'est isolé devant. Il était composé de Jasper Philipsen, lauréat l'an dernier, et son équipier chez Alpecin-Fenix Tim Merlier lui aussi très rapide au sprint, quatre coureurs de BORA-hansgrohe le sprinter irlanais Sam Bennett, 2e en 2021, Jordi, Meeus, Danny Van Poppel et Ryan Mullen, le Norvégien Alexander Kristoff, vainqueur en 2015, Edward Theuns, Rüdiger Selig, Daniel Mclay, Casper Van Uden, Sam Welsford et Kenneth Vanbilsen.

Jamais le peloton n'allait les revoir. Avec plus de deux minutes d'avance au moment d'aborder le dernier tour du circuit local de 16,5 km, l'entente entre les leaders a laissé la place aux tentatives des coureurs à priori moins rapides au sprint. Bennett dut d'abord laisser filer ses douze compagnons. Kristoff plaça ensuite une attaque à 7,5 km. La réaction se fit attendre et ne fut pas très organisée ce dont profita le Scandinave pour aller enlever une victoire en véritable puncheur.