GP de Fourmies - Tim Merlier remporte le GP de Fourmies devant Gerben Thijssen

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté le GP de Fourmies (1.Pro), course d'un jour tenue sur 197,6 kilomètres autour de la ville de Fourmies, non loin de la frontière franco-belge, dimanche. Il s'est imposé devant un autre Belge, Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) et l'Italien Matteo Moschetti (Q36.5).

Dries De Bondt a fait le spectacle en intégrant la deuxième échappée du jour, aux côtés de quatre autres coureurs après un peu moins de 100 kilomètres de course. À 32 ans, le coureur d'Alpecin-Deceuninck s'est offert un petit numéro en solitaire après que ses compagnons ont été repris, mais il n'a su résister au peloton que jusqu'à 10 kilomètres du terme. Les équipes de sprinteurs ont alors pris le contrôle de la course pour mettre leurs leaders dans les meilleures conditions, et c'est Tim Merlier qui a été le plus rapide, suivi par Thijssen et Moschetti. Arne Marit, le coéquipier de Thijssen, a terminé 9e du sprint dans lequel figuraient notamment le Norvégien Alexander Kristoff (Uno-X), 4e et le Français Arnaud Démare, 7e. L'Italien Niccolo Bonifazio, 6e, a donc complété un trio de coureurs Intermarché-Circus-Wanty dans le top-10. Tim Merlier, qui conquiert la 32e victoire de sa carrière et la 9e cette saison, succède au palmarès de l'épreuve à l'Australien Caleb Ewan.