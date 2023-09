GP de Catalogne : Espargaro s’impose, Bagnaia chute, la suite de sa saison est compromise

Au lendemain de sa victoire dans la course sprint, Aleix Espargaro a remporté le GP de Catalogne, douzième manche du championnat de Moto GP, devant Maverick Vinales et Jorge Martin. Le Grand Prix a été marqué par le terrible crash du leader du championnat, Francesco Bagnaia, pour qui la suite de la saison semble incertaine.

La course démarre par un double carambolage. Dans le premier virage, Bastianini perd l’équilibre et entraine quatre autres pilotes dans sa chute. Quelques mètres plus loin, c’est Francesco Bagnaia qui perd le contrôle de sa moto et se retrouve au sol.

Brad Binder ne peut l’éviter et roule sur les jambes de l’Italien. Le drapeau rouge est brandi par les commissaires et Bagnaia est envoyé au centre médical du circuit de Catalunya pour effectuer des examens. Coup dur pour l’Italien, qui possédait 62 points d’avance au championnat sur son plus proche poursuivant.

Au redépart, Maveric Vinales prend le meilleur sur ses concurrents et s’isole légèrement en tête. Derrière lui, Aleix Espargaro et Jorge Martin restent à bonne distance pendant un moment.

À quatre tours de l’arrivée, Aleix Espargaro, vainqueur de la course sprint, revient fort sur Vinales et prend le meilleur sur son compatriote au bout de la longue ligne droite d’arrivée. Vinales est rapidement distancé. Il ne parvient plus à inquiéter Espargaro, qui remporte son Grand Prix à domicile. Jorge Martin complète le podium.