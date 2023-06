GP d’Italie : un indomptable Bagnaia triomphe devant son public et fait la (très) bonne opération du week-end

Il était attendu, il avait la pression face à son public… et il n’a pas déçu ! Parti en pole position, Franscesco Bagnaia n’a jamais vraiment été inquiété ce dimanche sur son tracé du GP d’Italie pour assez facilement s’imposer, signer sa 3e victoire de la saison et conclure, en beauté, un weekend parfait pour lui.

2e à l’arrivée, un très bon Jorge Martin a longtemps cru pouvoir venir damer le pied à Bagnaia mais il n’a jamais trouvé cette petite pointe de vitesse supplémentaire pour espérer gommer son retard. Au prix d’un somptueux duel avec Luca Marini, Johann Zarco finit 3e et signe un beau podium. Quatre Ducati aux quatre premières places, la domination est totale.

Bagnaia s’impose donc et fait la très bonne opération du weekend. Il profite de ces points, et de sa victoire lors de la course sprint samedi, pour se réinstaller en tête des championnats du monde. Il déloge en effet son grand ami Marco Bezzecchi, fantomatique ce dimanche (8e) et prend 21 points d’avance au général.

Dans le camp des perdants, on pointera, outre Bezzecchi, Marc Marquez. Comme au Mans, il a longtemps fait illusion, réalisant un très bon début de course pour flirter avec le podium. Malheureusement, comme au Mans, il en a fait trop et a chuté à mi-course, emportant avec lui ses ambitions de podium. Notons que son petit frère, Alex Marquez, a lui aussi chuté quelques minutes plus tard.