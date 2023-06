GP d'Espagne : Pierre Gasly pénalisé de six places sur la grille de départ partira dixième

Le Français Pierre Gasly (Alpine) a été pénalisé de six places sur la grille de départ du Grand Prix d'Espagne de Formule 1 programmé à 15h00 dimanche, ont annoncé les commissaires de course après les qualifications samedi.

Il est reproché au pilote tricolore d'avoir "inutilement gêné" l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) puis Max Verstappen (Red Bull), qui étaient lancés dans un tour rapide pendant ces qualifications.



Gasly, qui avait décroché la quatrième place, son meilleur résultat en qualifications depuis son arrivée chez Alpine cette saison, s'élancera finalement en dixième position. "C'est vraiment dommage. Je pense que c'était de la malchance car il y avait beaucoup de trafic dans les derniers virages. Nous devons l'accepter, aller de l'avant et rester concentrés sur la course de demain (dimanche) où je peux toujours faire une performance solide", a déclaré le Normand.



Cette pénalité profite au Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), qui remonte donc à la quatrième place et accompagnera son compatriote Lando Norris (McLaren), qui, à la surprise générale, a réalisé le troisième temps, derrière l'Espagnol Carlos Sainz et Max Verstappen. Le Néerlandais, leader provisoire du classement du championnat du monde, a décroché en Catalogne sa quatrième pole position en sept courses cette année.