GP d’Emilie-Romagne : Max Verstappen « vraiment pas fan du retour de la course sprint »

Le grand-prix de Formule 1 d’Emilie Romagne proposera donc la première course sprint de la saison (il y en aura deux autres en 2022, en Autriche et au Brésil). Comme lors de trois week-ends l’an dernier, les pilotes plongent dans un format de week-end tout à fait différent et entrent directement dans le vif du sujet avec une séance qualificative dès le vendredi. Des qualifications qui déterminent la grille de départ de la course sprint de samedi dont le classement permet lui de connaître l’ordre de départ du dimanche. Si cette course réduite (21 tours à Imola) est censée offrir plus de spectacle et d’opportunités de points (pour les huit premiers pilotes), elle amène aussi son lot de risques en cas d’accroc et elle met surtout les équipes face à d’énormes difficultés de mise au point des voitures. En effet, les pilotes ne bénéficient que d’une seule séance d’essais libres le vendredi. Et cela devient un vrai casse-tête quand les conditions météo s’en mêlent comme ce week-end en Italie.



Expérimenté en 2021 au cœur de la course au titre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, ce format ne convainc toujours pas vraiment le champion du monde en titre. "Je ne suis pas du tout fan de ces week-ends de courses sprint, mais on doit faire avec. En plus de cela, les conditions s’annoncent pluvieuses et nous n’avons jamais piloté ces monoplaces nouvelle génération sous la pluie." Cette donne est loin d’être un détail, car le format oblige les pilotes à opérer les bons choix durant la seule séance d’essais libres qui précède les qualifications au lieu des trois habituelles. Même les plus expérimentés du plateau vont devoir avancer un peu à l’aveugle à l’image de Fernando Alonso. "Il faut prendre les décisions avec une heure de temps de piste et puis vous plongez dans la qualification. Ensuite les voitures se retrouvent sous régime de parc fermé, on ne peut plus y toucher."



La pluie va donc ajouter un énorme défi pour tout le monde, d’autant que cette première course sprint arrive après seulement trois GP au volant de ces F1 2022. "La grosse difficulté c’est que les monoplaces de cette année demandent beaucoup plus de petits ajustements, de réglages minutieux, poursuit Alonso. C’est tout à fait différent par rapport aux F1 de la génération précédente que nous connaissions par cœur. On arrivait au circuit après le simulateur et dès l’entrée en piste la voiture avait déjà un comportement proche de la perfection. Cette année cela demande beaucoup plus de temps."



Mais au-delà de ce plongeon dans l’inconnu côté réglages, certains apprécient ces rendez-vous pour la dose d’adrénaline qu’ils offrent rapidement par rapport à un week-end classique du calendrier où la journée du vendredi est "souvent ennuyeuse" selon Charles Leclerc. "Habituellement il faut attendre la journée du samedi pour que les choses sérieuses commencent. Ici on entre directement au cœur de l’action avec la séance qualificative."



Le remaniement de la formule avec des points octroyés aux 8 premiers pilotes permet également de rajouter de l’intérêt pour les écuries du milieu de plateau. "L’an dernier c’était juste une course Mercedes – Red Bull" selon Pierre Gasly.



Mais ces courses sprint pourraient également peser dans la balance côté course au titre, puisqu’ils offrent 8 points au vainqueur (pour 3 l’an dernier), cela fait 24 unités supplémentaires à glaner. Un bonus non négligeable.