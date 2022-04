GP d'Australie : Sainz et sa Ferrari dominent la 1e séance d'essais libres

L'Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la 1re séance d'essais libres du Grand Prix d'Australie, 3e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit de l'Albert Park à Melbourne.

Avec un chrono de 1 min 19 sec 806/1000, Sainz a devancé son équipier monégasque Charles Leclerc, leader du championnat, de 571/1000.

Les Red Bull du Mexicain Sergio Pérez et du champion du monde en titre, le Néerlandais Max Verstappen, pointent aux 3e et 4e rangs, respectivement à 593/1000 et 820/1000 de Sainz.

Plus loin, les Mercedes des Britanniques Lewis Hamilton et George Russel ne sont que 7e et 12e, devancées par l'Alpine du Français Esteban Ocon, 6e et la McLaren de Lando Norris, 5e.

Mick Schumacher, victime d'un violent accident au volant de sa Haas il y a deux semaines sur le tracé de Djeddah en Arabie saoudite, a signé le dernier temps.

L'Allemand Sebstian Vettel (Aston Martin), qui commence enfin sa saison 2022 après avoir raté le deux premières manches à cause du Covid, a lui été contraint de rentrer aux stands prématurément en raison d'un problème moteur. Il pointe à la 13e place.

La deuxième séance d'essais libres est programmée à 16h00 locales (08h00 HB).