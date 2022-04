GP d'Australie : Sainz et Leclerc (Ferrari) dominent les deux première séances d'essais libres

La Scuderia Ferrari a dominé la journée de vendredi sur le tracé de Melbourne qui retrouve la F1 après deux années sans grand-prix. Dans la première séance d'essais libres, l'Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari) a réalisé le meilleur temps pour les premiers tours de roues de cette 3e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le tracé de l'Albert Park. Sainz a devancé son équipier monégasque Charles Leclerc, leader du championnat, d'une demi seconde.

Les Red Bull du Mexicain Sergio Pérez et du champion du monde en titre, le Néerlandais Max Verstappen, pointaient quant à elles aux 3e et 4e rangs, respectivement à presque 6/10 et 8/10 de Sainz.

Au terme de la deuxième séance d'essais libres, Leclerc a répondu à son équipier en se montrant le plus rapide. Le Monégasque a cette fois devancé Max Verstappen de 2/10. Carlos Sainz complète le top 3 à 4/10 de l'autre Ferrari.



On pointera également la bonne forme des deux Alpine en ce début de week-end. Fernando Alonso et son équipier Esteban Ocon ont signé les 4e et 6e chrono de ce deuxième galop d'essais.



Ce n'est par contre toujours pas le joie du côté de chez Mercedes où les Britanniques Lewis Hamilton et George Russell ont vécu une journée dans le ventre mou du classement : 7e et 13e temps pour le septuple champion du monde, 12e et 11e chrono pour son jeune équipier

Sebastian Vettel (Aston Martin), qui commence enfin sa saison 2022 après avoir raté le deux premières manches à cause du Covid, a lui été contraint de rentrer aux stands prématurément en raison d'un problème moteur. Le quadruple champion du monde qui a offert une image plutôt cocasse en regagnant les stands en scooter par la piste après la séance. L'Allemand qui connaît un retour aux affaires difficile, puisqu'il n'a pas pu effectuer le moindre tour dans la deuxième séance de la journée.