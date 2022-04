GP d'Australie : Ferrari domine les essais libres, Vettel fait le bonheur des spectateurs...en scooter

On pointera également la bonne forme des deux Alpine en ce début de week-end. Fernando Alonso et son équipier Esteban Ocon ont signé les 4e et 6e chrono de ce deuxième galop d'essais.



Ce n'est par contre toujours pas le joie du côté de chez Mercedes où les Britanniques Lewis Hamilton et George Russell ont vécu une journée dans le ventre mou du classement : 7e et 13e temps pour le septuple champion du monde, 12e et 11e chrono pour son jeune équipier.

Sebastian Vettel (Aston Martin), qui commence enfin sa saison 2022 après avoir raté le deux premières manches à cause du Covid, a lui été contraint de rentrer aux stands prématurément en raison d'un problème moteur dans la première séance de la journée. Le quadruple champion du monde qui a offert une image plutôt cocasse en regagnant les stands en scooter par la piste après la séance pour le plus grand bonheur des spectateurs. L'Allemand connaît un retour aux affaires difficile, puisqu'il n'a pas pu effectuer le moindre tour dans la deuxième séance de ce vendredi.