Goyas 2022 : le triomphe du film "El buen patron" et la mise en garde de Cate Blanchett

L’actrice australienne est une femme particulièrement engagée qui n’a jamais hésité à utiliser sa notoriété pour défendre diverses causes. Récemment, elle a annoncé qu’elle animerait, aux côtés de Danny Kennedy, un militant écologiste, un podcast intitulé “Climate of Change”. L’implication de Cate Blanchett pour la cause environnementale n’est pas nouvelle. L’actrice oscarisée a en effet déjà montré à plusieurs reprises qu’elle se souciait de la nature, notamment en devenant l’ambassadrice de la Fondation australienne pour la conservation ainsi qu’en mettant la pression sur le gouvernement australien pour qu’il adopte des législations positives en matière d’écologie. Elle s’implique également dans la mode vestimentaire durable.