Gov’t Mule annonce un nouveau projet, "Peace… Like A River"

Gov’t Mule a annoncé la sortie de Peace… Like A River, le 13e album studio du groupe qui fait suite à Heavy Load Blues de 2021.

Peace… Like A River sortira sur Fantasy Records le 16 juin et est précédé d’un single, "Dreaming Out Loud", qui met en scène Ivan Neville – le fils d’Aaron Neville des Neville Brothers – et la chanteuse de blues gospel Ruthie Foster. La vidéo et la bande-annonce du making of de l’album sont à voir ci-dessous.

"Peace… Like A River est très ambitieux du point de vue de l’arrangement musical, dans la mesure où de nombreuses chansons prennent des tournures qui ne sont pas courantes dans le monde de la musique pop d’aujourd’hui", déclare Warren Haynes, de Gov’t Mule. "En même temps, il s’agit d’un album de chansons qui couvre de nombreux domaines, d’un point de vue stylistique."

Outre Neville et Foster, l’album compte parmi ses invités Billy Gibbons de ZZ Top, l’acteur et musicien Billy Bob Thornton et Celisse Henderson, qui a joué de la guitare avec Graham Nash, Melissa Etheridge et le groupe Ghosts Of The Forest de Trey Anastasio. L’album a été enregistré avec le coproducteur John Paterno pendant les sessions de Heavy Load Blues, mais en utilisant du matériel différent dans des pièces différentes, afin de donner à chaque projet son propre caractère.