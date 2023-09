Gouvy : visite d’une maison équipée pour des personnes électrosensibles

Le bureau d’architecture de Valérie Kaiser, situé à Bourcy, a reçu une demande spéciale venue de clients souffrant d’électrosensibilité. Leur future maison se doit d’être construite en étant protégée des ondes et être, également, chimiquement saine.

L’électrosensibilité

"Je savais que cela existait mais je n’ai aucune compétence particulière en la matière, précise l’architecte Valérie Kaiser. J’ai tenté de me renseigner, parce qu’il est très difficile d’obtenir des informations sur ce sujet. Quand on contacte des scientifiques, ils n’aiment pas trop en parler, c’est comme si le sujet était tabou".

L’architecte et les différents corps de métier ont travaillé en symbiose pour concevoir cette maison où le bois non traité est utilisé ainsi que des blocs de pierre ponce. La proximité des lignes à haute tension et les antennes de téléphonie mobile sont, bien sûr, évitées.