Gouvy : une logopède écrit un livre de comptines pour les enfants sourds et les entendants

Florence Marenne, qui est logopède de formation, a lancé une opération de crowdfunding pour un livre de comptines intitulé " Les Pt’ites Mains Qui Dansent ". Cet ouvrage associe la musique et la langue des signes à destination des petits enfants mais aussi de leurs parents.

Contribuer au financement du projet

La campagne de crowdfunding va permettre de procéder à l’auto édition du premier livre de comptines qui aura pour thème la rentrée des classes. "L’objectif minimum est actuellement fixé à 2000 euros, précise Florence Marenne. Si nous dépassons cette somme, nous pourrons publier également notre seconde comptine sur le thème des émotions. Aujourd’hui, 10 comptines sont écrites et nous attendons d’être illustrés".

La langue des signes

Le métier et le vécu de Florence ont fait qu’elle est particulièrement désireuse de faire connaître la langue des signes à un maximum de personnes.

Florence Marenne : "ce livre de comptines a été écrit à la naissance de mon fils Tao. J’ai utilisé les signes avec lui dès son plus jeune âge et cela a été une expérience vraiment concluante. Il n’y a pas manifesté de frustration, ni de colère liée au fait qu’il n’était pas compris. Donc, j’ai décidé de lui écrire des comptines thématiques que je pourrai lui chanter dans un contexte particulier lors du moment du coucher, d’une promenade en forêt ou pendant le repas. Un enfant mémorise mieux le vocabulaire des choses concrètes donc ce qu’il voit, ce qu’il sent, ce qu’il vit, etc.".

Dans ce livre, la langue des signes est approchée de 2 manières différentes. Dans un premier temps il y a 4 signes qui sont illustrés sur chaque double page du livre. "Pour aider les parents qui ont décidé de signer avec leur enfant dès le plus jeune âge, explique Florence. Cela va leur permettre d’avoir une bonne quantité de signes pour s’exprimer avec leur enfant. D’autre part, il y aura une version de la comptine qui sera interprétée en langue des signes. Pour y accéder, un QR code renverra à la vidéo ".

Inclure les personnes sourdes

Florence Marenne s’est également rendu compte que la barrière de la langue empêche l’inclusion des sourds dans notre société. Son objectif est aussi de proposer des formations courtes à la langue des signes que ce soit en entreprise ou dans les écoles maternelles pour sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge à cette langue.