Gouvy : mobilisation d’une entreprise pour éviter l’expulsion d’Ernest qui a fui le Cameroun

Il y a un mois, on vous expliquait qu’à Gouvy, l’entreprise de toiture de Benoit Lejeune se battait pour sauver son ouvrier menacé d’expulsion : Billy Saco qui a fui la Guinée.

Aujourd’hui, une entreprise voisine, sur le même parc d’activités économiques de Courtil, est confrontée à un cas similaire.

Cette fois, c’est Ernest Loume, un Camerounais qui travaille depuis 4 ans pour l’entreprise Méca Weigert, un centre de recyclage de métaux. Le quadragénaire a reçu l’ordre de quitter le territoire. Ce mardi, il a été arrêté par la police et puis placé au centre fermé de Merksplas.

Là aussi, son employeur et ses collègues se mobilisent pour empêcher cette expulsion. Renaud Brion a travaillé avec Ernest. Pour lui, Ernest était tout à fait bien intégré. " Cela fait à peu près 4 ans qu’il travaillait dans cette entreprise. Il est venu se former, puis il travaillait là. Il était en contact avec la clientèle, etc. C’est quelqu’un qui apportait de la satisfaction, qui était vraiment très agréable et avec qui on avait bon de travailler, de discuter. Il avait un logement, il sortait dans la région, il était clairement bien intégré. […] C’est une ineptie… D’un côté, on les encourage à se former, à travailler, puis, ils reçoivent l’ordre de quitter le territoire ! ", s’indigne-t-il.

Face à ces situations d’incertitude et de menaces d’expulsion qui concernent plusieurs demandeurs d’asile, un comité d’entrepreneurs s’est mis en place à Gouvy.

Les avocates d’Ernest sont, elles, en train d’examiner et d’envisager les procédures accélérées pour lui éviter une expulsion vers le Cameroun.