Gouvy : la commune anticipe une future sécheresse

Il a plu pas mal ces derniers jours, mais ces pluies ne sont pas suffisantes pour éviter tous soucis de sécheresse.

Á Gouvy, la commune veut jouer la carte de la prudence. S’il n’est pas encore question de restriction, un avis a été distribué pour demander aux citoyens de consommer l’eau avec parcimonie. Comme le confirme Michel Marenne, échevin des travaux à Gouvy. "On pourrait croire qu’ici, après l’hiver que l’on vient de passer avec des précipitations importantes en fin de saison hivernale, nous sommes à l’abri de tous problèmes. Or, il s’avère que, dès le printemps, quand on a un mois qui est assez sec auquel s’ajoute beaucoup de soleil et beaucoup de vent nos réserves ont tendance à diminuer. Ici, elles vont vers une situation qui pourrait devenir inquiétante. L’idée, au travers de ce document qui vient d’être distribué aux citoyens de la commune, est d’interpeller à nouveau au travers de certaines recommandations. Il ne s’agit pas d’une restriction. En regardant l’évolution de la météo dans les prochaines semaines ou les prochains mois, en fonction des courbes de notre production d’eau, nous prendrons, peut-être, d’autres recommandations voir restrictions".

Prudence et recommandations

Concrètement, il est demandé à la population d’éviter d’utiliser l’eau de distribution pour laver sa voiture avec un tuyau d’arrosage, remplir sa piscine ou encore laver cours et trottoirs. Il est aussi demandé, de manière générale, de faire attention à sa consommation d’eau et de vérifier son compteur, s’il tourne anormalement vite, cela peut être dû à une fuite. De son côté, la commune surveille aussi de près son réseau, à l’affût de la moindre fuite.