Gouvy Jazz & Blues festival les 5, 6 et 7 aout prochain

Situé à Sterpigny, un petit village de l’entité de Gouvy, ce festival a évité les pièges de la routine et de l’usure du temps en conjuguant tranquillité avec musique de qualité. Cette année, covid oblige, le festival sera organisé sur deux jours : du jazz accessible à tous le samedi et du blues/rock le dimanche. Les nombreux habitués savent pourquoi Gouvy is Groovy !

Une 42eme édition dédiée au violoniste et comédien Yves Teicher décédé le 11 avril dernier.

Tranquillité, musique de qualité et magnifique cadre sont les maîtres mots de ce festival ! Détails en compagnie de Claude Lentz