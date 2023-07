"Gouvy is Groovy" pour la 43e édition du Festival de Jazz de Gouvy

Les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 août, la ferme de la Madelonne ouvre ses portes pour célébrer la 43e édition du festival de Jazz et de Blues de Gouvy (dans la province du Luxembourg).

Ce festival unique de Jazz et Blues Belge voit le jour en 1970 et est à l'origine un festival de rock. Ce n'est qu'en 1978 que le festival se focalise sur la musique jazz et blues. Pour ce faire, les vendredi 4 et samedi 5 août, c'est un registre de jazz qui sera mis à l'honneur. Et le dimanche 6 août ce sera du blues.

Dans ce festival il sera possible d'entendre des musiciens d'un peu partout mais principalement des musiciens belges. En effet, les organisateurs du festival ont à cœur de promouvoir ces artistes qui, étonnement, n'ont pas la notoriété qu'ils mériteraient. Ce sont des artistes belges excellents qui ont joué avec les plus grands et qui ne sont pourtant pas si connus.

Pour ce qui est des concerts:

- Le vendredi 4 août à 20h, c'est le grand trompettiste Michel PARÉ, le saxophoniste Alain CUPPER, le contrebassiste Everton RODRIGUES et le batteur Jan DE HAAS, qui rendent hommage au quartet sans piano de Gerry Mulligan & Chet Baker.

- Le samedi 5 août : c'est l'ensemble internationale de trompette avec 3 grandes stars de la trompette: Joe MAGNARELLI (USA), Alex SIPIAGIN (Russie), Fabrizio BOSSO (Italie), qui seront accompagnés du pianiste Danny GRISSETT, du bassiste Joshua GINSBURG et du batteur Bernd REITER. Ils rendront hommage ce soir-là à Thad Jones, trompettiste américain.

- Le samedi 5 août : à 23h, c'est le quartet Amato avec le trompettiste belge Jean-François FOLIEZ, la pianiste Emeline PLANCHAR, le contrebassiste André KLENES et le batteur Stephan POUGIN.

Le Festival offre également la possibilité de planter sa tente sur le site gratuitement.