Gouvy Festival 2023 - 43e édition

Les organisateurs ont mis toute leur expérience pour vous préparer une affiche digne du plus géant des petits festivals…Toujours vivant-toujours debout pour vous faire rêver dans notre paradis musical.

Notre démarche de pratiquer la gratuité du camping, du parking et des toilettes et de vous présenter un spectacle géant à un prix plus que chouette, vous aide à comprendre que notre seul but est de vous rendre heureux ! Bloquez déjà les dates pour découvrir ou redécouvrir notre campagne ardennaise et savourer en musique le 43e anniversaire de ce festival hors des sentiers battus dans le parc boisé de la ferme Madelonne à Sterpigny/Gouvy.

Toutes les infos sur la programmation et l'achat de vos tickets sur le site de la Madelonne