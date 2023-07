Gouvy : Ernest Loume, travailleur camerounais placé en centre fermé, va être libéré dans la journée

Le Camerounais travaillait depuis quatre ans pour Méca Weigert, un centre de recyclage de métaux. Une intégration socioprofessionnelle parfaite pour son ancien collègue, Renaud Brion : "Il est venu se former, puis il travaillait là. Il était en contact avec la clientèle, etc. C’est quelqu’un qui apportait de la satisfaction, qui était vraiment très agréable et avec qui on avait bon de travailler, de discuter. Il avait un logement, il sortait dans la région, il était clairement bien intégré. […] C’est une ineptie… D’un côté, on les encourage à se former, à travailler, puis, ils reçoivent l’ordre de quitter le territoire ! "

Mais la bonne nouvelle est tombée pour Ernest Loume et ses proches. Ce jeudi soir, l’annonce a été faite : il va pouvoir être libéré. "Le Conseil du contentieux a estimé que l’office des étrangers n’a pas suffisamment pris en compte l’importance de ses attaches en Belgique", se réjouit son avocate Oriane Todts.

La sortie est attendue dans le courant de ce vendredi. Le combat ne s’arrête toutefois pas là : "C’est une belle victoire, mais il faudra continuer à se mobiliser pour lui obtenir un titre de séjour pour que ce type d’arrestation n’arrive plus."