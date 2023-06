Gouvy : ce patron se bat pour sauver son ouvrier menacé d’expulsion

C’est sur les toits de la province de Luxembourg que Billy Sacko passe la plupart de ces journées depuis 4 ans. Un travail de couvreur, qu’il intègre en Belgique en 2019, après avoir fui la Guinée. "J’ai été arrêté dans une manifestation politique, amené en prison, j’ai réussi à sortir et quitter le pays, puis je suis arrivé en Belgique. Au début, ce n’était pas facile, mais avec le courage, aujourd’hui, je peux dire que j’ai un métier et me prendre en charge avec ça."

En Belgique, il a reçu une formation professionnelle, passé aussi son permis de conduire. Mais voilà, malgré tout cela, il vient de l’apprendre, sa demande d’asile politique a été refusée une seconde fois. "J’ai passé une journée très triste, je n’ai même pas pu travailler comme d’habitude. Après tout ce qu’on m’a donné ici, on m’a formé, accompagné et je n’ai pas dû payer. Je sais travailler. Et pourtant aujourd’hui on me dit que je ne peux pas rester, c’est difficile…"

Emu, son patron, Benoit Lejeune ne veut pas rester les bras croisés.

"Si moi je ne peux pas l’aider, qui peut l’aider ? Parce que nous, on est une famille ici." Après un regard à Billy, il rajoute : "Tu ne partiras pas comme ça, au moins, je vais t’aider à faire ce que je peux." "Il est allé faire toutes les formations, il est irréprochable, en plus que dans notre secteur, il est très difficile de trouver de la main-d’œuvre. On souhaiterait qu’on le régularise le plus vite possible."

Un message qu’il transmet dans une lettre ouverte à la population et aux politiques. Une pétition a également été lancée.