Gouvernement wallon : la priorité de la rentrée, c’est "l’énergie ", des prix "intenables pour la moitié des citoyens"

Si l’ordre du jour de cette première réunion est encore assez léger, les dossiers chauds sont là en filigrane déjà de cette rentrée.

Le ministre président Elio Di Rupo l’a laissé entendre à la sortie de ce premier gouvernement wallon, les temps difficiles sont là : " en matière d’énergies, pour plus de 50% de nos concitoyens la situation est intenable ! ". Une situation qui concerne également les entreprises a-t-il ajouté "plus particulièrement pour celles qui utilisent beaucoup d’énergies". Pour Elio Di Rupo, dès la semaine prochaine, chacun sera à son poste et on pourra travailler de manière intense sur le sujet.