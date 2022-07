Gouvernement minoritaire en France : quels exemples suivre pour Élisabeth Borne ?

Ensemble, le parti d’Emmanuel Macron, ne dispose plus de la majorité absolue à l’Assemblée nationale. Analyse de Cédric Istasse, rédacteur en chef du Courrier hebdomadaire du CRISP, le centre de recherche et d’information socio-politique, dans Matin Première.

Le 19 juin, les élections législatives en France se soldaient par un revers de la coalition au pouvoir, "Ensemble pour la majorité présidentielle" (Ensemble). Ne comptant que 245 sièges, soit 43,3% des députés, elle ne dispose plus de la majorité absolue. La Nupes et le RN réalisent une percée, totalisant respectivement 135 et 89 sièges.

Un mois après ces résultats, quelles marges de manœuvre s’offrent à ce gouvernement pour l’instant minoritaire ?