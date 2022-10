Gouvernement flamand : les amendes pour l’occupation de logements sociaux "jugés trop grands" vont augmenter

Selon le ministre, l’objectif final n’est pas de sanctionner financièrement les gens, mais plutôt de les encourager à déménager et d’aider les familles qui attendent depuis longtemps un logement plus grand.

Les locataires sous contrat de neuf ans peuvent perdre leur logement à l’expiration de ce contrat s’ils refusent deux offres appropriées. Les nouvelles règles prendront effet à partir du 1er octobre 2023.

Dans l’opposition, la députée flamande An Moerenhout, a fustigé l’initiative du ministre N-VA auquel elle reproche de s’en prendre aux plus vulnérables et d’y consacrer plus d’énergie qu’à la suppression de la longue liste d’attente pour les logements sociaux.