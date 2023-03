Gouvernement flamand : "C’est le résultat qui compte", Jan Jambon défend l’accord sur l’azote

"Bien sûr, j’aurais préféré que l’affaire soit réglée plus rapidement. Mais si vous concluez ensuite un accord, une grande partie du processus (de décision) est oubliée. Je ne suis pas un homme vindicatif", a affirmé Jan Jambon.

Nous avons pu trouver un accord et initier l’atterrissage final

Il a insisté sur les mesures de soutien contenues dans l’accord pour un montant de 3,6 milliards d’euros, destinés à indemniser les agriculteurs qui décident de fusionner volontairement. "Pour les jeunes agriculteurs jusqu’à 45 ans, les deux tiers des investissements seront payés par le contribuable. Pour les agriculteurs plus âgés, c’est la moitié", a expliqué le chef du gouvernement flamand. "Mais malgré tout ce qui a été dit et fait (durant la crise), nous avons pu trouver un accord et initier l’atterrissage final. C’est le résultat qui compte", a ajouté Jan Jambon.