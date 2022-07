Gouvernement fédéral : le kern entame sa deuxième soirée de discussions sur la réforme des pensions

Le Premier ministre a annoncé plusieurs fois qu’il espérait trouver un accord d’ici la Fête nationale. Samedi, vers minuit, après 15 heures de réunion, les ministres se sont quittés sans accord. Les positions des uns et des autres semblent toujours éloignées et le dossier prend doucement des allures de bras de fer. Les réunions se succèdent, Alexander De Croo a formulé plusieurs propositions de compromis, mais elles sont apparues déséquilibrées au PS et aux écologistes. Ces derniers se disent toujours désireux d’un accord, mais ont rappelé qu’ils entendaient préserver les droits acquis, prévoir des périodes de transition suffisantes dans la mise en œuvre de la réforme, réduire significativement l’écart entre les hommes et les femmes, et ne voulaient pas non plus remettre en cause certains régimes de pension particuliers, comme ceux du personnel roulant de la SNCB et des militaires. En face, c’est le souci d’un système soutenable financièrement et qui récompense davantage le travail effectif qui est mis en avant. Et, de sources concordantes, il apparaît désormais que le MR ne s’y retrouverait pas non plus.