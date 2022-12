Gouvernement fédéral : des confirmations sous le sapin

Le dernier conseil des ministres de l’année permet le plus souvent de mettre la dernière main à des dossiers en négociation parfois depuis des mois.

Cette année, le gouvernement fédéral n’en a pas fini pour autant, puisqu’il doit encore négocier la prolongation de deux réacteurs nucléaires avec Engie pour aboutir avant le Nouvel An.

Toujours est-il que toute une série de mesures ou d’accords ont été conclus : cela va du remboursement de médicament contre la mucoviscidose aux bodycams pour policiers en passant par l’inscription du genre sur la carte d’identité, entre autres choses.

Comme attendu, le gouvernement fédéral a mis le point final à deux gros dossiers : le contrat de gestion de la SNCB/Infrabel et l’accord salarial.

Politique salariale

Il y a un mois, le gouvernement fédéral se mettait d’accord sur certaines hausses de salaire et la répartition de l’enveloppe bien-être.

Patrons et syndicats ont exprimé leurs réticences face à cet accord. Les travailleurs ont manifesté. Qu’à cela ne tienne, le gouvernement fédéral entérine les décisions prises.

Le feu vert est ainsi donné aux partenaires sociaux pour entamer des négociations dans les secteurs d’activité pour négocier des primes à accorder aux travailleurs.

Le gouvernement fixe des conditions :

Dans les entreprises ayant subi des pertes, aucune prime ne sera demandée. Dans les entreprises ayant réalisé des bénéfices, une prime maximale de 500 euros pourra être fixée. Dans les entreprises aux bénéfices exceptionnels, une prime comprise entre 500 et 750 euros pourra être fixée.

" Ne rien offrir aux travailleurs dans les entreprises qui ont tellement bien fonctionné que de larges dividendes ont été versés aux actionnaires serait injuste. C’est pourquoi nous avons voulu donner une marge de manœuvre aux partenaires sociaux ", explique le vice-Premier Pierre-Yves Dermagne (PS).

La répartition de l’enveloppe bien-être (1 milliard) va permettre de soutenir financièrement les pensionnés, les personnes en situation de handicap, et tous les bénéficiaires d’allocations et d’aides sociales. Les salaires minimums seront relevés.

Rail

Les contrats de gestion de la SNCB et d’Infrabel ont été approuvés pour les dix prochaines années. Les deux entreprises ferroviaires publiques attendaient cela depuis… 2012 ! La SNCB vise 10% de trains supplémentaires et 30% de passagers en plus d’ici 2032. Toujours selon les plans, la moitié du matériel roulant serait renouvelée.

Désormais, le rail belge dispose d’objectifs à 10 ans, avec un budget de 43.803 milliards et un véritable plan industriel, qui va permettre d’avancer concrètement année après année. Ambition : des trains plus nombreux, plus ponctuels, plus confortables et à des tarifs plus avantageux !

Tout cela réjouit le vice-Premier ministre (ECOLO) Georges Gilkinet : “Il y aura clairement un avant et un après 2022 pour le rail et pour notre mobilité en Belgique. Jamais le secteur ferroviaire n’aura reçu autant de moyens et des objectifs aussi clairs et ambitieux de la part d’un gouvernement en Belgique ! Car plus de voyageurs et de marchandises sur les rails, c’est autant de voitures et de camions en moins sur nos routes."

Il reste à présent à pérenniser ces investissements, qui paraissent insuffisants notamment pour les syndicats et les directions.