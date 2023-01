Gouvernement bruxellois : le projet de Plan d'Aménagement Directeur de la Porte de Ninove validé en première lecture

Le gouvernement bruxellois a approuvé jeudi en première lecture la nouvelle version du Plan d'Aménagement Directeur (PAD) pour le site de la Porte de Ninove.

Au-delà de conforter règlementairement l'existence du parc de la Porte de Ninove comme espace vert, ce plan projette le développement d'un pôle sportif rénové et ouvert sur le parc, de logements publics, de commerces et d'équipements.

Créer un grand espace ouvert régional

Coincée entre le canal et la Petite Ceinture, à la jonction de trois communes, la Porte de Ninove entame ainsi un nouveau virage.

Le projet de PAD a été soumis à enquête publique en 2019. Sur cette base, le projet a été sensiblement amélioré. Les espaces publics seront réaménagés et sécurisés pour tous les usagers.

Selon le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort, un des leviers pour la transformation du site consiste en la création d'un grand espace ouvert régional, intégrant les espaces publics actuels ou à venir, tels que le parc de la Porte de Ninove (déjà réalisé), le parc de la Sennette (dont l'agrandissement est prévu dans le Contrat de Rénovation Urbaine Heyvaert-Poincaré et le PAD Heyvaert) et le parc Pierron dédié aux équipements sportifs et espaces de jeux.

Offrir de nouveaux équipements et commerces

Le PAD prévoit en outre de nouveaux équipements et commerces, en facilitant les occupations des rez-de-chaussée, en rénovant le bâti existant et en construisant un bâtiment emblématique au centre de la zone.

Il s'agit notamment de rénover et d'agrandir l'infrastructure sportive Stade Vander Putten, de transformer les pavillons historiques d'entrée de ville en vue d'y accueillir des équipements ou de l'Horeca, de rénover le kiosque du parc de la Porte de Ninove et de permettre le développement d'équipement publics dans le parc Pierron.

Créer de nouveaux logements abordables

Autre axe: 300 logements, dont la moitié seront publics, seront créés dans le quartier.

Enfin, il s'agira de favoriser les modes de transport actifs (piétons et cyclistes) et les transports publics. Beliris a déjà réalisé une partie des objectifs du projet de PAD.

Le projet de PAD permet de renforcer les liaisons piétonnes et le report du stationnement vers des emplacements hors voirie.