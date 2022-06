C'est en 2009 que Vanessa Wyckmans-Vaxelaire décide de changer de vie. Elle quitte Bruxelles pour aller retrouver le Château de son enfance et de son adolescence : le Château de Bioul. Elle a goûté, avec bonheur, des vins produits en Suisse et en Allemagne, pourquoi pas essayer en Belgique !? Forte de ses convictions et d'un désir de retour à la nature, elle convainc mari et fils de la suivre. 12 ans plus tard, les vins de Bioul sont parmi les plus reconnus chez nous.