Goulot de l'A8: une étude pour affiner un projet de tunnel

C'est le monstre du Loch Ness. Et les automobilistes qui vont à Bruxelles le savent: le goulot de l'A8 à Hal est un véritable cauchemar aux heures de pointe. Le rétrécissement de l'autoroute A8 avant d'entrer à Bruxelles est un vrai point noir en matière de mobilité et de sécurité. Raison pour laquelle la ministre flamande de la mobilité, Lydia Peeters (Open VLD) annonce qu'elle a commandé une étude pour creuser un tunnel à cet endroit, dans l'idée de fluidifier le trafic et d'améliorer la sécurité.

Cette étude, elle coûtera plus de 5 millions et demi. Le tunnel en lui-même est estimé pour l'instant à 160 millions. La Flandre se cherche un partenaire privé pour financer les travaux et recevoir une redevance pendant 30 ans, précise la VRT.