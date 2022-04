Goulag, camps de rééducation et autres cantonnements de travail forcé : un principe tellement humain !

Après la chute de Saïgon, en 1975, le régime communiste vietnamien a inventé les " Trại cải tạo ", des camps de rééducation par le travail. Ce sera un système de vengeance, de répression et d’endoctrinement pour près de 300.000 employés, officiers et partisans de l’ancien gouvernement du Sud-Vietnam. Dans ces camps, les individus seront maltraités et torturés… Il faudra attendre 1989 et l’accord entre les gouvernements vietnamien et américain, pour que les nombreux prisonniers soient enfin libérés.

Quant au Cambodge des Khmers rouges, il se transformera en un gigantesque goulag durant tout le régime, de 1975 à 1979. Le Cambodge est alors devenu une dictature, d’une rare violence, qu’il fallait purger de toute influence capitaliste, occidentale et religieuse, tout en la purifiant ethniquement. Pour cela, les Khmers évacueront toutes les villes dont les populations devront travailler manuellement dans les campagnes. On estime à environ 20% de la population, soit quelque 1,7 million de Cambodgiens qui ont été assassinés, pour ne pas dire massacrés, dans ce gigantesque camp de rééducation qu’était le pays.

Il ne faudrait pas oublier la grande dynastie Kim, en Corée du Nord… Si l’on critique la famille dirigeante ou si l’on se questionne sur le régime nord-coréen, c’est le camp prison à coup sûr… et sur trois générations si nécessaire, afin d’éradiquer la " graine des ennemis de l’État ". Il semblerait que l’actuel président, Kim Jong-Un, soit passible d’être jugé pour crime contre l’humanité…