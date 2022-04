Gougnies : affluence pour le "cassage du verre"

C’est la cérémonie qui lance souvent les festivités pour tous les marcheurs de l’Entre-Sambre et Meuse. Ce week-end, plusieurs compagnies qui participent à ces marches dans la région ont procédé au "cassage du verre". Une prestation de serment symbolique des officiers qui encadrent les compagnies de marcheurs.

Il était 14 heures ce lundi de Pâques quand la cérémonie a débuté dans une salle des fêtes bondée. "Cela faisait presque 3 ans qu’on attendait ce moment de retrouvailles, confie Claude Vandemergel, large sourire aux lèvres. C’est un vrai plaisir d’enfin pouvoir se retrouver tous ensemble ! Je marche à Gougnies depuis près de 50 ans et toute la famille au sens large participe activement chaque année aux marches. Ici, à Gougnies, tout le monde se connaît et ça fait un bien fou de se retrouver."

Le cassage du verre est souvent le premier rendez-vous des marcheurs. Une cérémonie qui confirme à leur poste ou désigne de nouveaux officiers. "A Gougnies, nous sommes 13 officiers à encadrer les 300 marcheurs de la compagnie, explique Marc Moreau, secrétaire de la compagnie. Avec ce cassage du verre, on s’engage à défendre le folklore, à veiller à son bon déroulement, à réunir aussi les fonds nécessaires pour toute l’organisation."

Les officiers se succèdent, verre à la main, et cassent leur verre symboliquement dans la bassine en fer. Parmi eux, Bernard Monnoyer qui, sera, pour la première fois, officier porte-drapeau de la compagnie : "C’est un honneur pour moi. J’ai été désigné parce que j’étais le marcheur avec le plus d’ancienneté parmi les candidats. Je baigne dans ce folklore depuis ma naissance ; le drapeau de la marche flottait dans le salon de ma grand-mère toute l’année. Je marche depuis plus de 40 ans et mes 3 frères ont été porte-drapeau avent moi. C’est une suite logique en quelque sorte et je suis très heureux aussi de pouvoir ainsi transmettre mon amour du folklore aux plus jeunes."

Prochaine sortie de la compagnie de Gougnies, c’est le jeudi de l’Ascension avant bien sûr, l’apothéose de cette saison 2022 pour tous les marcheurs de Gougnies et la Sainte-Rolende, le lundi de Pentecôte.