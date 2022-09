"Göttingen", la chanson qui signe l'Armistice entre Barbara et l'Allemagne...

" Göttingen " (1964) est un classique des classiques dans le répertoire de Barbara. Une chanson qui met en scène – face à face – le décor de deux villes… Et qui commence ainsi : " Bien sûr, ce n’est pas la Seine. Ce n’est pas le bois de Vincennes. Mais c’est bien joli tout de même à Göttingen. " Voilà, Barbara en mode Trip Advisor, compare Paris – au-dessus de tout – à Göttingen…

Elle poursuit dans son avis : " Pas de quais et pas de rengaines. Qui se lamentent et qui se traînent. Mais l’amour y fleurit quand même à Göttingen. " Les quais, les rengaines : elle fait référence au romantisme de Paris, capitale de l’amour en plein air. Rappelez-vous la photo de Robert Doisneau… Mais, dit-elle, à Göttingen aussi l’amour pousse et elle ajoute l’adverbe " quand même " - ce qui suppose " malgré ce qu’on en pense "… On pourrait penser qu’à Göttingen, l’amour n’existe pas, l’amour n’existe plus – simplement parce qu’elle est une ville d’Allemagne – vingt ans après la guerre. Comme si Göttingen portait la culpabilité de tout un pays d’avoir été nazi…

Et c’est exactement le sentiment qui anime Barbara lorsqu’en 1964, Gunther Klein, directeur d’un théâtre alternatif – le Junges Theater – l’invite à venir chanter à Göttingen. Elle refuse, elle dit : chanter en Allemagne jamais… Pour rappel, Barbara a été une enfant juive cachée durant l’Occupation allemande et, comme beaucoup de gens à l’époque, elle nourrit une rancœur vis-à-vis de l’Allemagne. Mais finalement, elle accepte l’invitation. On parvient à la convaincre, séduite par l’idée (et elle l’ignore) qu’elle a beaucoup de fans, de jeunes fans dans cette ville universitaire de Göttingen… Le récital a failli ne pas avoir lieu parce que Barbara avait exigé un piano à queue, elle n’a qu’un piano droit : elle n’en veut pas… On finit par lui trouver le piano qu’elle veut, elle donne son concert et dans ses mémoires, Barbara écrit " La soirée est magnifique. Gunther prolonge mon contrat de huit jours. " Et à la fin de ce séjour inattendu, elle écrit le premier jet de " Göttingen ", qu’elle chante le dernier soir…

" Göttingen " est donc une chanson de réconciliation dans laquelle Barbara signe l’Armistice entre elle et l’Allemagne. Entre elle et son passé. Entre elle et elle. Texte de réconciliation, texte de pardon qu’elle construit autour de la figure de l’enfant…

Elle chante : " Quand ils ne savent rien nous dire. Ils restent là à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même. Les enfants blonds de Göttingen. " Pas besoin de parler la langue, sourire suffit. " Et tant pis pour ceux qui s’étonnent. Et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes. A Paris ou à Göttingen. " En passant, on constatera que l’affirmation est toujours d’actualité et modulable selon la géographie des conflits. " Les enfants, ce sont les mêmes. À Bruxelles ou à Alep. " "Les enfants, ce sont les mêmes. En Belgique ou au Yémen. "

Tout le texte de " Göttingen " fait la part belle à l’espoir de la jeunesse et à la critique de l’ignorance lorsqu’elle dit : " Ils savent mieux que nous, je pense. L’histoire de nos rois de France. Herman, Peter, Helga et Hans. À Göttingen. " Herman, Peter, Helga et Hans, ce sont des étudiants qu’elle a rencontré en Allemagne. Et la punchline qui tue et cloue le bec aux racistes : " Et que personne ne s’offense. Mais les contes de notre enfance (encore l’enfance). Il était une fois commence. A Göttingen. " Ici, elle fait référence aux frères Grimm – Wilhem et Jacob – qui ont quand même mis au monde Cendrillon, Blanche Neige, Hansel et Gretel, qui ont vécu et écrit à Göttingen… On peut d’ailleurs visiter leur maison à Göttingen. Après un tel chef-d’œuvre de tourisme de mémoire, Barbara a eu droit à une Barbara Strasse à Göttingen, inaugurée en 2002.

La chanson, elle, est devenue un hymne à la réconciliation franco-allemand, qui a d’ailleurs obligé Barbara à en faire une version allemande :