Gothic Americana : ''Let 'Em All Talk'' le nouvel album de Luke Elliot

Escale à Princeton, New Jersey, célèbre pour son université, installée là depuis 1746. C’est également la ville natale de Luke Elliot, dont l’univers musical balance entre Nick Cave et Hank Williams. Certains ont baptisé son style "gothic americana". Son nouvel album vient juste de sortir début juin.

Bienvenue à Princeton, c’est quasiment la banlieue de la ville de New York. Les premiers colons ils sont arrivés dans les années 1630 et, à peine un siècle plus tard, c’est à Princeton, qu’est fondée la célèbre université dès 1746. Connue dans le monde entier, l’université de Princeton peut se targuer d’avoir un corps professoral cosmopolite et compte parmi ses illustres étudiants, des personnalités comme Jeff Bezos, Michelle Obama, Malcolm Forbes (PDG du magazine éponyme), mais aussi une liste assez incroyable de prix Nobel, ainsi que plus d’une centaine d’étudiants sportifs ayant participé aux Jeux Olympiques.