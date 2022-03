Gotham Knights sortira en octobre

Warner Bros. Games Montreal a confirmé la date de sortie du très attendu Gotham Knights. Le jeu, qui nous plongera dans l’univers de Batman (mais sans la présence du justicier masqué), sera disponible le 25 octobre.

Prévu au départ pour 2021, le jeu avait été repoussé à 2022, les développeurs annonçant avoir besoin “de plus de temps pour proposer la meilleure expérience possible pour les joueurs.”

Dans Gotham Knights, les joueurs pourront retrouver Batgirl, Nightwing, Robin et Red Hood (tous les 4 jouables), ainsi que des ennemis connus, comme Mr. Freeze ou encore la Cour des Hiboux, une société secrète qui gère Gotham comme des marionnettistes de l’ombre (on ne peut d’ailleurs que vous conseiller les deux recueils La Cour des Hiboux et La nuit des Hiboux parus chez Urban Comics).

Du côté du gameplay, on devrait retrouver les influences de la franchise Batman Arkham, développée par Rocksteady. À noter que Gotham Knights est développé par Warner Bros. Games Montreal, qui avait signé Batman: Arkham Origins. Rocksteady étant occupé sur un autre jeu DC Comics, à savoir Suicide Squad: Kill the Justice League.

À sa sortie, Gotham Knights sera disponible sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X/S, ainsi que sur PC.