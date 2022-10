Gotham Knights sera limité à 30 fps sur consoles

Pourtant, Warner Bros Montreal avait pris la décision en mai dernier d’annuler la sortie du jeu sur PlayStation 4 et Xbox One, ce qui pouvait laisser espérer un mode performance sur les next-gen de Sony et Microsoft. Pour en profiter, il faudra donc se tourner vers la version PC.

Une annonce qui n’a pas été bien accueillie, d’autant que le jeu est attendu pour ce vendredi 21 octobre. Plusieurs joueurs ont d’ailleurs déclaré avoir annulé leur précommande. D’autres s’interrogent sur la décision des développeurs, allant même jusqu’à comparer graphiquement le jeu à Batman: Arkham Knight, sorti il y a… sept ans.