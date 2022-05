Gotham Knights ne sortira pas sur PS4 et Xbox One

Le titre, très attendu, de WB Games Montreal, devait sortir à la fois sur les anciennes consoles et sur les consoles next-gen. Mais après avoir diffusé 13 minutes de gameplay, le studio a annoncé que le jeu sera finalement réservé à la PlayStation 5, la Xbox Series X/S et les PC.

Selon WB Games Montreal, cette décision permettra “d’offrir la meilleure expérience de jeu possible.” Il est vrai qu’un jeu sortant à la fois sur les anciennes consoles et les nouvelles peut voir sa qualité baisser légèrement pour tourner au mieux sur des machines moins puissantes.

Quoiqu’il en soit, le jeu est toujours prévu pour le 25 octobre prochain. D’ici là, cette vidéo devrait vous mettre l’eau à la bouche. On y découvre quelques images du jeu, avec un focus sur deux anciens Robin, à savoir Nightwing et Red Hood. Évidemment, on pense à la franchise Batman : Arkham, de Rocksteady Studios, ce qui est loin d’être un point négatif. Le jeu permettra également d’incarner Robin et Batgirl.