"Gotainer ramène sa phrase", découvrez ce qui rend ce spectacle inédit

Richard Gotainer est de retour avec un nouveau spectacle qui s’intitule Gotainer ramène sa phrase. Il va le jouer pour la première fois les 8 et 9 septembre à la Nef de Namur, l’occasion pour lui de passer par Le 8/9 pour vous présenter ce tout nouveau projet.

Richard Gotainer, c’est une succession de tubes dans les années 80 : Le Youki, Le Sampa, Le Mambo du Décalco, Primitif, et bien d’autres. Dans son nouveau spectacle, Gotainer ramène sa phrase, il interprète les textes de ses chansons mais sans leur mélodie originale.

Avec ce nouveau spectacle, Richard Gotainer a trouvé une nouvelle manière de faire vivre ses chansons sans les chanter. Cette idée lui est venue pour la première fois en mars 2018 lors d’une remise de prix à l’UNAC, Richard a reçu un prix pour l’ensemble de sa carrière. Mais il n’avait pas prévu de chanson ou de discours pour les remercier, il a donc décidé de réciter le texte d’une de ses chansons. Et sa prestation a séduit le public.

Pendant le confinement, il a recommencé et a posté sur ses réseaux sociaux des vidéos de lui récitant ses textes comme des fables. Et il s’est dit pourquoi ne pas faire un spectacle. Mais un spectacle sans musique, ça ne lui ressemble pas donc il a travaillé avec le musicien Brice Delage, un guitariste qui fait des mélodies et des bruitages à la guitare.

C’est ainsi que Gotainer ramène sa phrase est né, un spectacle inédit puisque personne n’a jamais fait un spectacle de chansons parlées.

Découvrez ce spectacle les 8 et 9 septembre à Namur à la Nef. Et comme à son habitude, Richard a choisi de présenter son spectacle en Belgique avant d’aller le jouer en France.