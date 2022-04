Gosselies-Pac Buzet (D3 acff) : l’incroyable dénouement

Cette saison, Gosselies, qui compte quatre victoires au compteur n’aura pas non plus souvent été à la fête. Trois entraîneurs (Olivier Suray, Benoît Paulet et Tonio Passalacqua) se sont succédé sur place et quelques fortes têtes ont même dû être écartées à un moment donné.

" Je ne m’intéresse pas aux stats pour préfacer cette rencontre, fait remarquer le président. Je le crie haut et fort, ce serait une catastrophe de perdre et de retourner en P1. Pour notre école de jeunes et tous les investissements sportifs consentis ces derniers temps. Mais restons mesurés tout de même.



Je ne veux pas de débordement dimanche. Sur et autour du terrain. Qu’est-ce qu’un match de foot amateur à côté de la guerre en Ukraine, les soucis de santé ou d’existence de ceux qui subissent la crise du moment de plein fouet ? "

Les Carolos ont accueilli pas mal de monde lors de la visite de Namur, de Mons ou de Binche à la maison. Mais dimanche, on risque de battre un record d’affluence.



Le président Scimemi dit vouloir s’arranger pour que tout le tour du terrain soit habillé de jaune et de rouge, les couleurs de son club. Toute l’école des jeunes a été invitée.

" A mon sens, le derby se gagnera avec le cœur, avec l’envie, pas d’un point de vue tactique ou technique. Si par malheur, on retourne en première provinciale dès dimanche, je peux vous garantir qu’on évoluera avec les cadors de l’élite pour remonter dès 2023-2024. Je suis président ici depuis 2016. On s’est battus durant deux saisons pour ne pas descendre en P2 du Hainaut quand je suis arrivé. Puis, on a vite joué le haut du panier pour se retrouver en D3 acff.

A présent que nous avons goûté au foot de ce niveau, je ne veux plus aller voir ailleurs. "