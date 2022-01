Gosselies : les élèves du collège des étoiles scandalisés par le vol de leur projet de cohésion sociale

Le 4 novembre dernier, des élèves du premier degré du Collège des Etoiles, à Gosselies, concrétisaient un projet aux multiples aspects pédagogiques en plantant 25 arbres fruitiers dans un parc public, le Parc de Gosselies, à la rue du Spinois, à quelques minutes de leur école. Muriel Adam, professeur de techno et d’arts les accompagnait. Elle détaille les différentes facettes de ce projet : "Il y a eu une sensibilisation à la nature, d’une part. Ensuite, il y a eu tout le travail esthétique d’intégration de ce verger dans le cadre du parc public. Au gré des visites préparatoires à la plantation des arbres, des liens se sont tissés, entre les élèves et les riverains du parc, des personnes parfois seules et isolées. Enfin, la vocation de ces arbres était, à terme, d’apporter des fruits à ceux qui pouvaient en avoir besoin. Cette finalité a permis aux élèves de décrocher un subside d’un peu plus de 1000 euros de la part de la Ville pour l’achat des arbres et leur plantation. Un réel projet de cohésion sociale que les élèves ont eux-mêmes construit et défendus".