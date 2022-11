Gosselies : le dépôt du groupe Mestdagh bloqué par un piquet de grève

La semaine dernière, l’Autorité belge de la concurrence avait approuvé le rachat du groupe Mestdagh par Intermarché, annoncé en mars dernier. L’objectif est de faire passer l’ensemble de ses points de vente sous pavillon Intermarché début janvier 2023, avait alors indiqué Mestdagh dans une réaction.

Intermarché (sous la société ITM AB) compte 77 points de vente en Belgique, sous enseigne "Intermarché" et Mestdagh exploite actuellement 89 points de vente sous les enseignes "Market" et "Express" de Carrefour en vertu d’un contrat de franchise conclu entre Mestdagh et Carrefour Belgium. Ce contrat de franchise, qui court jusqu’au 31 décembre prochain, a été résilié par Mestdagh en décembre 2021.