Gosselies: des barrages filtrants devant la SONACA

Ce matin, vers 10h30, plusieurs centaines de travailleurs de l'entreprise aéronautique Sonaca ont mené une action devant le site de Gosselies. Ils ont installé des barrages filtrants et distribué des tracts aux automobilistes. Objectif: dénoncer la situation économique actuelle, l'augmentation des prix et en particulier ceux de l'énergie.

Le gouvernement fédéral vient de décider d'apporter de nouvelles aides pour alléger la facture des ménages, mais c'est beaucoup trop tard, estiment ceux qui menaient l'action ce matin. Ils parlent d'inaction politique, de solutions qui n'en sont pas. "C'est le monde du travail qui trinque, on en a ras le bol d'être des vaches à lait. Ce n'est pas aux travailleurs de payer la crise", explique Grégory Demetrico, délégué FGTB Sonaca. "Il y a des multinationales qui engrangent des millions de bénéfices, dans l'évasion fiscale. Il y a moyen d'aller chercher de l'argent autre part et c'est ce qu'on veut faire entendre via cette action. Les travailleurs en ont ras le bol et ne veulent pas payer la crise une deuxième fois".

Avant l'action, les ouvriers de l'entreprise s'étaient réunis lors d'une assemblée générale. Lors de celle-ci, il fut question des difficultés que rencontraient les travailleurs pour faire face à la hausse des prix de l'énergie et du carburant. Les syndicats ont mis en avant un certain nombre de revendications comme le plafonnement des prix de l'énergie par le gouvernement, la hausse des interventions dans les frais de déplacements domicile-travail, la réduction temporaire du temps de travail à quatre jours ainsi que le maintien de l'obligation de télétravail pour les postes qui le permettent.