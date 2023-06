Gosselies : une expérience enivrante pour des seniors à l'Airspace Indoor Skydiving

Nous sommes dans le simulateur de vol en chute libre du Centre Airspace de Gosselies et aujourd’hui un élément pourrait surprendre au vu de l’activité proposée : la moyenne d’âge des visiteurs. À l’équipement Yvo Thomas, 86 ans et Thérésa Trok, 82 ans, sont les premiers à rentrer dans le simulateur. Et même s’ils ne savent pas trop à quoi s’attendre, ils sont partants et enthousiastes. "J’ai peur mais je le fais ! j’aime bien le risque", avait malicieusement lancé un peu plus tôt une des autres participantes dans la file d’attente. "L’objectif, c’est de les surprendre", assume Yussef Kaddar, président de l’asbl "Papy Boom", "c’est leur proposer une activité qui leur permette de vivre une nouvelle expérience qui casse leur routine, cela constitue un véritable challenge pour eux, ils sont impatients d’y participer".

Et c’est parti pour deux passages dans la soufflerie pour toutes les participantes et participants. À la sortie, les avis sont partagés "Superbe ! fort impressionnant", lâche enthousiaste Boris d’Andrimont, "Je ne pensais absolument pas pouvoir encore vivre une telle expérience". Rien d’étonnant pourtant puisque ce genre de défi au déterminisme de l’âge fait partie de l’ADN de cette asbl qui, pour une précédente activité, avait emmené ces résidents dans une boîte de nuit bruxelloise.