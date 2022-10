Gospel For Live rend hommage à Aretha Franklin !

Depuis 16 ans ce sont plus de 150 concerts qui ont été présentés dans les villes de Wallonie et de Bruxelles ! Plus de 100 000 spectacteurs ont assisté aux concert des plus talentueux chanteurs de Gospel.

Pour la 15ème consécutive, "Gospel for Life" revient avec 18 dates au profit de la Vie, une tournée fleurissant dans les plus beaux écrins que sont nos églises majestueuses pour se faire l’écho d’un spectacle aux couleurs de la vie, de la tolérance et de la fraternité. Plus de 500 choristes chanteront cette année encore leur solidarité en accompagnant un artiste Gospel professionnel de renom. L’espace d’une soirée, ils laisseront leurs voix diriger leurs corps pour couronner plusieurs mois de répétitions.