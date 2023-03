Gorillaz : Damon Albarn confie "C’est devenu impossible de tenir le rythme des évolutions technologiques"

Les technologies, les courants et les sonorités avant-gardistes sont également explorés dans "Cracker Island", un album pop aux influences multiples. A ce sujet, Damon Albarn dévoile à quel point la nouveauté use son existence “On est totalement dépassés, c’est devenu impossible de tenir le rythme des évolutions technologiques. La seule chose qu’on peut tenter de faire, c’est de continuer à suivre la conversation, mais je ne sais pas si c’est possible… Il s’avère très difficile de s’obliger à rester en première ligne, sur tous les fronts. Moi aussi, pour être honnête. Je suis un peu luddiste. Je suis très mauvais en technologie, ce qui est une source intarissable de consternation pour les jeunes gens qui m’entourent. Je suis inutile et nul, et je leur suis très reconnaissant de la patience qu’ils m’accordent.”

Bien entouré, Damon Albarn compte bien porter cet album pour continuer l’aventure de Gorillaz, projet fondé en 1998 avec le graphiste Jamie Hewlett et lui-même, compositeur de Blur.