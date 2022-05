Gorilla Glue Girl lance sa marque de produits capillaires !

Se coller les cheveux avec de la glu, c’est la mauvaise idée qu’a eu une influenceuse américaine à court de spray coiffant. Shampoings, vinaigre, huile de coco ou encore acétone… Impossible d’enlever la colle de ses cheveux ! Comment est-elle parvenue a sauvé sa chevelure et surtout comment a-t-elle développé un business suite à cela ? L’Internet Show vous explique.

En février dernier, Tessica Brown, une Afro-Américaine de 40 ans, a utilisé de la Gorilla Glue pour un look laqué. Malheur à elle, il s’agit d’un spray adhésif permanent généralement utilisé pour fixer les carreaux de salle de bains, des planchers de bois et des terrasses. Résultat : ses cheveux sont collés sur sa tête et malgré une quinzaine de shampoings, rien n’y fait.

Désespérée, Tessica Brown a finalement posté une vidéo sur TikTok pour expliquer sa mésaventure et demander de l’aide. « Quand je me coiffe, j’aime bien finir avec mon spray gel got2be, juste pour qu’ils restent en place. Je n’en avais plus donc j’ai utilisé du spray Gorrila glue. Mauvaise, mauvaise, mauvaise idée ! » raconte-t-elle sur TikTok.

Sa vidéo fait le buzz et est vue plus de 50 millions de fois ! Les internautes se mobilisent pour lui venir en aide grâce à des dons. L’argent ira finalement à une association car, entre-temps, un chirurgien esthétique a accepté d’opérer l’Américaine gratuitement ! Pour dissoudre la colle, il a utilisé un mélange de dissolvant médical, d’aloe vera, d’huile d’olive et d’acétone. Après quatre heures, le processus porte ses fruits et Tessica retrouve enfin sa chevelure.

Aujourd’hui, Tessica a lancé sa marque de produits capillaires dont une laque, des produits pour maîtriser les pointes ainsi que des gouttes favorisant la pousse des cheveux. Une gamme de produits dont l’inspiration lui serait venue de sa propre mésaventure puisqu’ils auraient aidé les cheveux de la Gorilla Glue girl à repousser. La boucle est bouclée !

