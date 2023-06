Gorian Delpâture vous livre ses 6 romans préférés de la saison !

De quoi ça parle ?

En rentrant chez eux un soir, les Navidson – Will, Karen et leurs deux enfants qui viennent à peine d’emménager en Virginie – découvrent qu’une nouvelle pièce a surgi dans leur maison… comme si elle avait toujours été là. Simple inattention ? Canular élaboré ? Mètres, plans et appareils de mesure sont réquisitionnés, et soudain l’explication la plus étrange devient la plus évidente : le foyer des Navidson est plus grand à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Plongée dans le labyrinthe d’une maison impossible, ce roman tout en méandres cache un minotaure : au cœur de l’obscurité abyssale et toujours croissante, résonne un grondement impie qui semble vouloir déchirer les murs et dévorer les rêves.

Le commentaire de Gorian :

La réédition d’un des livres les plus étranges de l’histoire de la littérature : un livre sur une thèse sur un documentaire sur une maison de l’état de Virginie (USA) plus grande à l’intérieur qu’à l’extérieur. Paru à l’origine en 2000, "La Maison des feuilles" est devenu un livre culte très difficile à trouver. Il est à nouveau disponible depuis le mois de septembre 2022. C’est un des livres les plus complexes et les plus fascinants qu’il m’ait été donné de feuilleter. La lecture n’est pas toujours simple mais, des livres comme celui-là, il n’y en a pas deux.

