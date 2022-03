'Gorge profonde', le premier porno était une comédie sur la quête du plaisir féminin

La pornographie, la représentation de l’acte sexuel, ça ne date pas d’hier, ni d’il y a cinquante ans, on la retrouve déjà sur les murs de Pompéi. Au vingtième siècle, l’image animée fait son apparition, et permet de courtes séquences tournées en secret. Le documentaire 'Gorge profonde. Quand le porno est sorti du ghetto' nous plonge à la fin des années soixante, à New-York, où un quartier est le vivier de la débauche : Time square. Prostituées, peep-show, projection à la sauvette dans des arrière-boutiques de courtes séquences, en format 16 mm, muet, noir et blanc.

Ce type de film est interdit, tout comme la représentation de l’adultère dans les films grand public. Aux Etats-Unis, la Cour Suprême n’en peut plus d’adapter la censure à l’évolution des mœurs. Certains films vont braver ces interdictions : ‘The graduate’ (Le lauréat) en 1967, réalisé par Mike Nichols, dans lequel Dustin Hoffman et Anne Bancroft sont des amants adultères, ‘Macadam Cowboy’ de John Schlesinger, classé X en 1969 en raison de son héros prostitué (John Voight), et juste avant, ‘Barbarella’ en 1968, où Roger Vadim transforme Jane Fonda en femme du futur émancipée, à la conquête de son plaisir.