Gorbatchev et la fin de l’URSS : "Les Russes étaient plus remontés contre Boris Eltsine"

Un départ humiliant

"L’idée que l’Union soviétique était ruinée et ne pouvait continuer, ce n’est pas vrai. Elle aurait pu continuer au niveau très bas qu’elle connaissait pendant plusieurs années", estime Nina Bachkatov.

Pareil pour retenir les républiques soviétiques ensemble ou celle de l’Est : "Il y a des outils qu’il n’a pas voulu utiliser et à partir du moment où il ne les utilisait pas et instaurait réformes après réformes, parfois grotesques comme la lutte contre l’alcoolisme alors que tout le monde se baladait avec des bouteilles dans son panier […], il n’a pas très bien calculé l’impact sur la population".

"Ce qu’il voulait faire, c’était un socialisme à visage humain, libéral. Mais qu’est-ce que c’est ? Il a posé la question, n’a jamais eu de réponse. Personne n’en a eu et il a dû partir de façon odieuse je dois dire", juge Nina Bachkatov,

Après son retour de Crimée en août 1991 et le putsch, "il a été sommé de participer à une réunion du Parlement, saturée par des gens qui n’étaient même pas élus mais des pro-Eltsine. Une humiliation complète". On lui a fait lire des documents, signer d’autres, dire des choses. "C’était la fin du Parti communiste. Enorme. On était gêné. Ce n’est pas ainsi qu’on finit un homme de ce calibre. Et dans notre dos, les Américains qui disaient 'We got’em !' (On les a eus !)".